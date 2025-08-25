El Visma-Lease a Bike informa del robo de varias bicicletas tras la segunda etapa de La Vuelta

Archivo - El ciclista danés Jonas Vingegaard del Visma-Lease a Bike - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo Visma Lease a Bike informó este lunes de que ha sufrido el robo de varias bicicletas de su camión de mecánicos tras la disputa este domingo de la segunda etapa de La Vuelta a España que concluyó en la estación de esquí de Limone Piemonte, en Italia.

"Anoche entraron en el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando duro para asegurar que el equipo está totalmente preparado para la tercera etapa. La policía ha abierto una investigación sobre el incidente", apuntó el equipo que lidera el danés Jonas Vingegaard, vencedor de la jornada del domingo.

El equipo no especificó el número exacto de bicicletas, su valor, o si las bicicletas desaparecidas afectarían de alguna manera a los corredores en la tercera etapa del lunes que arranca en la localidad italiana de San Maurizio Canavese, aunque varios medios de comunicación señalaron que fueron 18.