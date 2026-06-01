Visma liderará a los cinco equipos UCI WorldTeam de la segunda edición de la Andorra MoraBanc Clàssica - ANDORRA MORABANC CLÀSSICA

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los equipos UCI WorldTeam Visma-Lease a Bike, Lidl-Trek, Movistar Team, EF Education-EasyPost y Groupama-FDJ participarán el próximo 21 de junio en la segunda edición de la Andorra MoraBanc Clàssica, prueba organizada y creada por Carlos Verona y que busca consolidarse como una cita de referencia antes del Tour de Francia.

La prueba ha sido presentada este lunes en el Auditori MoraBanc de Andorra la Vella, en un acto que ha contado con la presencia del ministro de Turismo y Comercio de Andorra, Jordi Torres; del director de Marketing y Comunicación de MoraBanc, Wiro Martín; del ciclista Carlos Verona y del CEO de VSL Sports, Gerard Riart, representantes de la organización de la prueba.

Justo 13 días antes del inicio del Tour de Francia, la cita reunirá a nueve de los equipos que después participarán en la ronda gala. La organización ha diseñado un recorrido de 125 kilómetros y 3.780 metros de desnivel positivo que atravesará las siete parroquias del Principado. El trazado presenta un perfil exigente y espectacular, con la presencia de dos puertos de primera categoría.

La llegada volverá a situarse en el Coll de la Botella, y otro de los escenarios destacados será el paso por el sector de les Pardines, con un tramo de 'sterrato'. Entre las principales novedades de esta segunda edición destaca el cambio de ubicación de la salida, que tendrá lugar en la Plaça del Poble de Andorra la Vella, que acogerá diversas actividades relacionadas con el ciclismo, no solo el domingo, sino también durante la tarde del sábado.

La prueba contará con cinco formaciones UCI WorldTeam: Jumbo-Visma Lease a Bike, Lidl-Trek, Movistar Team, EF Education-EasyPost y Groupama-FDJ. Además, tomarán la salida once equipos ProTeam, entre ellos Caja Rural-Seguros RGA, Q36.5 Pro Cycling Team, Cofidis y TotalEnergies, todos ellos presentes también en el próximo Tour de Francia. Completan la participación otras escuadras destacadas como Euskaltel-Euskadi, Burgos Burpellet BH y Kern Pharma, entre otras. El equipo nacional de Andorra también formará parte del pelotón.

Otra de las grandes novedades de esta edición será la celebración de la Cronoescalada x Toteemi, una iniciativa dirigida a ciclistas aficionados que tendrá lugar el mismo 21 de junio. Los participantes podrán recorrer de forma cronometrada los últimos kilómetros del trazado profesional y comparar posteriormente sus registros con los tiempos de los corredores de élite. La referencia será el tiempo marcado por Mattias Skjelmose, vencedor de la primera edición de la Andorra MoraBanc Clàssica, que completó el recorrido en 26 minutos y 38 segundos.

Verona resaltó que la fecha, justo antes del Tour, es "muy buena", aunque también promete "mucha competencia". "La segunda edición crece y queremos ser el último test de montaña antes del Tour. El Lidl-Trek hará el Dauphiné y después se concentrará en Andorra, y buena parte del equipo del Tour disputará la Clàssica, que es lo que todos pensábamos al crear esta carrera. Creo que Movistar hará algo parecido", indicó.

El ciclista, que confirmó durante la presentación que, en principio, correrá el Tour de Francia, celebró que la Clàssica haya crecido "en participación y difusión". "Queremos seguir en esta línea y, por ejemplo, que venga un equipo como Jumbo-Visma Lease a Bike es muy importante para nosotros. Le mandaré un mensaje a Vingegaard a ver si se anima", bromeó.

El CEO de VSL Sports y organizador de la prueba, Gerard Riart, también destacó la importancia de haber creado "una prueba de país". "Ha estado aquí la Vuelta, el Tour y la Volta, pero queríamos una prueba de ciclismo profesional de casa. Gracias a todos los patrocinadores, esta segunda edición es una realidad", señaló.

El director de Marketing y Comunicación de MoraBanc, Wiro Martín, explicó que para MoraBanc apoyar al deporte es algo "que forma parte de nuestro ADN". "Estamos en el baloncesto, el fútbol, el esquí y también en el ciclismo. No solo por visibilidad, sino por valores como el esfuerzo y la capacidad de sacrificio. El ciclismo es un deporte de equipo y nos vemos representados por una disciplina así", subrayó.

Por último, el ministro de Turismo y Comercio de Andorra, Jordi Torres, reconoció que la idea de esta prueba les "entusiasmó desde el primer día". "Es la segunda edición de una prueba que será muy grande. Andorra es territorio ciclista y la proyección del país a través de este deporte es muy importante. La Andorra MoraBanc Clàssica es un escaparate de excepción para lo que supone el ciclismo y el deporte en Andorra", finalizó.