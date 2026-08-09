Vollering gana su segundo Tour dejando atrás a Niewiadoma en Niza

La ciclista neerlandesa Demi Vollering gana su segundo Tour - LETOURFEMMES

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) conquistó este domingo el segundo Tour de Francia para su palmarés después de imponerse en la última etapa celebrada en Niza.

En la novena y última jornada, Vollering manejaba ocho segundos de renta sobre la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM), después de vestirse de amarillo el sábado. La neerlandesa, que había quedado segunda en la general los dos últimos años, como en 2022, se desquitó con el ataque a 15 kilómetros de meta.

La neerlandesa, campeona también en 2023, dio el golpe para ganar su segunda ronda gala, incapaz de alcanzarla Niewiadoma, quien fue atrapada por el grupo perseguidor, donde la española Paula Blasi (UAE Team L'IMAD) logró el segundo puesto de la etapa en la meta en Niza, un último esfuerzo y esprint que le dio el 'Top 5' de la general en su primer Tour de Francia.

En el podio también hubo sorpresa, ya que junto a Vollering y Niewiadoma se subió la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team L'IMAD), beneficiada por la caída de la suiza Marlen Reusser (Movistar Team). El útltimo tramo de la última subida al Col d'Èze decidió un Tour movido, sobre todo con el pique y la denuncia de Niewiadoma por las malas artes del equipo de su rival.

Vollering culminó su buen colchón camino a Niza en una bajada donde llevó su renta al minuto, dejando en nada los movimientos del Canyon-SRAM y Zoe Backstedt a la cabeza de las hostilidades en la segunda vuelta al circuito. El pelotón quedó muy cribado, en apenas una docena de ciclistas, y supuso el derrumbe de Reusser, quien además se fue al suelo tratando de recuperar.

La canadiense Isabella Holmgren (Lidl-Trek) fue quien lo intentó en la tercera subida, llegando a tener más de un minuto en su escapada. Antes del último asalto, Niewiadoma-Phinney le dio caza, pero Vollering vigiló bien a la polaca, en el esperado mano a mano que se llevó la neerlandesa para volver a reinar tres años después y a lo grande, atacando, por si quedó alguna duda el sábado.