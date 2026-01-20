La Volta a Catalunya 2026 confirma los 23 equipos que disputarán la prueba del 23 al 29 de marzo

Archivo - El pelotón discurre por las carreteras durante la disputa de la Volta Ciclista a Catalunya 2025. - LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA. - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 confirmó este martes la participación de los 23 equipos, 17 de los cuales de la primera categoría mundial, que estarán presentes en la carrera que se disputa del 23 al 29 de marzo y con ciclistas ya anunciados como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Tom Pidcock, Florian Lipowitz o Mikel Landa.

La prueba ciclista catalana se prepara para la celebración de su 105ª edición, que reunirá una vez más a los mejores equipos ciclistas del mundo. Consolidada dentro del calendario UCI WorldTour desde su creación, la Volta contará entre los días 23 y 29 de marzo de este 2026 con la primera línea del ciclismo mundial repartida en 23 equipos, 17 de los cuales UCI WorldTeams.

Con una sola ausencia, tomarán la salida de Sant Feliu de Guíxols los equipos Alpecin-Premier Tech, Bahrain Victorious, Decathlon CMA CGM Team, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ United, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Lotto Intermarché, Movistar Team, NSN Cycling Team, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Team Jayco Alula, Team Visma | Lease a Bike, UAE Team Emirates XRG, Uno-X Mobility y XDS Astana Team.

Entre sus integrantes, ya anunció la Volta a Catalunya en su calendario nombres tan destacados como el doble campeón del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard; el doble campeón olímpico, ex-campeón mundial y vencedor de la Vuelta en España, el belga Remco Evenepoel, que ya fue gran protagonista en la edición 2023; junto con otras de los grandes escaladores del ciclismo mundial como el portugués Joao Almeida, que también sabe lo que es subir al podio de la prueba catalana.

Además, el alemán Florian Lipowitz, podio en el último Tour de Francia, o el español Mikel Landa buscarán tener protagonismo en una carrera que está a la espera de más confirmaciones en las próximas semanas.

Para completar la participación de 23 equipos, la Volta a Catalunya contará también con la presencia de 6 equipos UCI ProTeam, la segunda división mundial, encabezados por el Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team del británico Tom Pidcock, que tiene su participación garantizada por ranking deportivo.

El campeón olímpico y mundial de BTT, que también ha demostrado su condición de estrella a la carretera como vencedor de varias clásicas de prestigio, de una etapa en el Tour de Francia y el podio en La Vuelta, ya ha confirmado la Volta en su calendario. Además, el equipo cuenta con presencia catalana en su estructura, con David de la Cruz y Marcel Camprubí.

Por su parte, las plazas por invitación han sido otorgadas a los equipos españoles Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma y Euskaltel-Euskadi, habituales de la prueba en los últimos años, y con la novedad del joven equipo norteamericano Modern Adventure Pro Cycling, que este año se estrena en la categoría.