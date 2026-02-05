Una Volta a Catalunya de máxima ambición revela los detalles de sus ediciones 2026 - VOLTA A CATALUNYA

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Volta Ciclista a Catalunya celebró este jueves la presentación oficial de la 105ª edición masculina, que contará con un amplio cartel internacional del 23 al 29 de marzo, y la tercera edición de la prueba femenina, que confía en consolidarse tras los triunfos los últimos años de Marianne Vos y Demi Vollering.

Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida y Tom Pidcock son los grandes nombres de una Volta que público todos los detalles del recorrido de sus dos pruebas en el acto de presentación oficial celebrado en el teatro Atrium de Viladecans.

El acto contó con el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, y Rubèn Peris, presidente de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, junto con numerosos diputados, alcaldes, regidores, instituciones, cuerpos y patrocinadores que apoyan a la histórica organización catalana.

La Volta femenina, de tres etapas, empezará con 92,1 kilómetros con salida y llegada en Santa Susanna. La alta montaña será protagonista en la segunda jornada, 130 kilómetros de recorrido iniciados en Sant Vicenç de Castellet tendrán el ascenso de categoría especial del Coll de la Creueta como gran dificultad de montaña antes del final en La Molina. La tercera etapa será de Mataró y a la Avenida Maria Cristina de Barcelona.

El acto también contó con la participación de las ciclistas Mireia Benito (AG Insurance-Soudal Team) y Paula Blasi (UAE Team ADQ), las dos grandes referentes del ciclismo profesional catalán actual, los equipos de las cuales forman parte de los cinco representantes de la máxima categoría internacional que han confirmado su participación en la Volta.

Después de hacer públicos los carteles oficiales de las dos ediciones de la Volta a Catalunya 2026, a cargo del pintor del Prat de Llobregat Xavier Mateo, la Volta masculina desveló sus detalles como una de las grandes citas del circuito mundial de primera categoría, la UCI World Tour.

El director general de la prueba, Rubèn Peris, presentó los maillots oficiales de la competición y las novedades de un recorrido que con siete etapas entre Sant Feliu de Guíxols y Barcelona volverá a tener la montaña como su gran identidad. En total, se vivirán tres etapas de gran dureza con llegadas en alto (Vallter, La Molina/Coll de Pal y Queralt) que suponen un test de gran importancia para tomar el relevo en el palmarés de los eslovenos Primoz Roglic (2025 y 2023) y Tadej Pogacar (2024).