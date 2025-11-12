La Volta a Catalunya vuelve a confiar en Barcelona y Montjuïc para decidir la carrera

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Barcelona volverá a ser el epicentro de la Volta Ciclista a Catalunya, que cerrará en la capital catalana la edición de 2026 el próximo 29 de marzo, reafirmando su condición de emblema histórico de la ronda catalana desde 1911, además de acoger también la llegada de la etapa final de la prueba femenina por etapas, que se disputará del 19 al 21 de junio.

La relación entre la Volta a Catalunya y Barcelona se remonta a la primera edición, que partió de la ciudad el Día de Reyes de 1911. Desde entonces, la capital catalana ha estado presente en todas y cada una de las 104 ediciones disputadas, consolidándose como una de las ciudades más vinculadas al ciclismo de élite y a la historia del deporte catalán.

Desde 2013, Montjuïc se ha convertido en el escenario habitual del cierre de la Volta, con las tradicionales vueltas finales por la 'montaña mágica', que han decidido títulos tan reñidos como los conquistados por Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel o Alejandro Valverde.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, celebró que la ciudad vuelva a ser clave en la Volta masculina y femenina. "Nuestra ciudad será la capital mundial del ciclismo durante todo el año 2026 y, como era de esperar, también tendrá un papel protagonista en la Volta. Estamos muy contentos de anunciar que el cierre de las dos ediciones volverá a estar en Barcelona y, esta vez, sólo unas semanas antes de que llegue también la 'Grand Départ' del Tour de France", destacó.

Por su parte, el presidente de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, subrayó el valor simbólico y deportivo de mantener el vínculo con la capital catalana. "La Volta y Barcelona siempre han avanzado juntas, unidas por una historia de pasión y esfuerzo. La capital catalana se ha convertido en un socio insustituible en la misión de consolidar la Volta como una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional. Barcelona agranda la Volta, como la Volta exalta Barcelona como destino de turismo deportivo", afirmó.

La organización agradeció el apoyo institucional de la Generalitat de Catalunya, las diputaciones y los ayuntamientos implicados, así como la colaboración de los patrocinadores. "Su compromiso resulta esencial para garantizar el crecimiento de una prueba centenaria que continúa latiendo con el espíritu deportivo y la proyección internacional de Barcelona", concluyó el comunicado de la ronda catalana.