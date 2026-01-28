La Volta Femenina anuncia sus equipos para su edición

Archivo - Las ciclistas recorren las carreteras catalanas durante la segunda edición femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. - DANIEL MEUMANN - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Volta Ciclista a Catalunya, consolidada dentro del calendario internacional femenino en categoría UCI 2.1, anunció este miércoles los equipos participantes de su tercera edición que se disputará los días 19, 20 y 21 de junio, con la aspiración de contar con una participación de primer nivel mundial después de dos primeras ediciones con ganadoras excepcionales como las neerlandesas Marianne Vos y Demi Vollering.

Después de las dos primeras ediciones, la Volta a Catalunya continúa en su camino para consolidar su prueba femenina en el calendario internacional. Antes de conocer todos los detalles del recorrido de la prueba, que se harán públicos en la presentación oficial del próximo jueves 5 de febrero junto con los de la masculina, la cita catalana ha hecho públicos este miércoles sus equipos participantes.

Se trata de una lista de 22 equipos entre los cuales destacan cinco equipos UCI Women's WorldTour, la primera división mundial. Los equipos AG Insurance-Soudal Team, FDJ United-Suez, Movistar Team, Team Visma-Lease a Bike y UAE Team ADQ, entre los cuales han salido las dos primeras vencedoras de la Volta, asegurarán una gran competencia y alto nivel en una participación.

Entre sus filas, se encuentran dos de las grandes ciclistas catalanas del momento como son la triple campeona de España contrarreloj, Mireia Benito (AG Insurance-Soudal Team), y la vigente campeona europea Sub-23, Paula Blasi (UAE Team ADQ).

También estarán representados cinco equipos de la segunda división (UCI Women's ProTeams): Cofidis Women Team, Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, Mayenne Monbana My Pie, St Michel-Preference Home-Auber 93 y Volkerwessels Cycling Team, muchos de los cuales repetirán presencia en la carrera catalana.

Junto a ellos, otros cinco equipos internacionales de categoría UCI Women's Continental Team como son Citymesh-Customm Pro Cycling Team, Hitec Products-Fluid Control, Liv-AlUla-Jayco, filial del equipo WorldTour australiano, Team Abadie Magnan, Team Amani Women y el World Cycling Center Team, equipo de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Finalmente, la participación la completan seis equipos de categoría nacional, entre los cuales estarán tres equipos catalanes como son el Massi Baix Ter, el EC Mataró-Skoda Mogadealer y la Selección Catalana. Junto con Cantabria Deporte-Río Miera, Eneicat-Becall y el Team Farto-BTC gallego, acabarán de dar forma al pelotón de esta Volta a Catalunya.