La Vuelta 2027 comenzará en Santiago de Compostela

Ciclistas de La Vuelta en la etapa 19º de la edición 2026 - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición 2027 de la Vuelta Ciclista a España saldrá de Galicia, concretamente de la ciudad de Santiago de Compostela y se desarrollará fuera de las fechas habituales, del 4 al 26 de septiembre, según confirmó la carrera este domingo.

Unipublic recordó que se quiere conmemorar con esta salida "la celebración del año Xacobeo" y que Santiago de Compostela ya ha sido escenario en tres ediciones (1993, 2014 y 2021) del final de la 'grande' española, además de dar el pistoletazo de salida en 1982. Esta será la octava vez que La Vuelta arranque desde Galicia, la primera desde 2016 cuando empezó desde Ourense y lo hará con "una etapa en línea e inspirada en el Camino de Santiago".

"Habrá un mínimo de cuatro etapas y la idea es tener presencia en las cuatro provincias gallegas", explicó el director general de la carrera, Javier Guillén, antes de la salida de la última etapa de la edición 2026 de este domingo desde Granada.

Además, en la próxima edición de La Vuelta habrá cambio de fecha sobre las más habituales de la ronda nacional, acostumbrada a comenzar en el mes de agosto y que en esta ocasión se desarrollará en septiembre debido a que los Mundiales de Carretera adelantan las suyas y se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre, con la prueba en línea masculina el 29 de agosto.