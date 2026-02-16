La Vuelta abre las candidaturas para recibir el sello 'Más Bici' 2026

Archivo - El director de La Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, durante una rueda de prensa al término de la edición de 2025. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

La Vuelta ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas para recibir el sello 'Más Bici', que nació en 2025 y es un distintivo que evalúa y reconoce a las ciudades que apuestan firmemente en el día a día por la movilidad sostenible y la promoción del ciclismo, pone en valor las buenas prácticas e identifica las oportunidades de mejora.

Tras un prólogo en 2025, con motivo del 90 aniversario de La Vuelta, las cinco ciudades presentes tanto en el recorrido de 1935 como en el de 2025 de La Vuelta o de La Vuelta Femenina by Carrefour.es fueron Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid y Zaragoza.

Este año, La Vuelta impulsa el proyecto con mayor alcance, ofreciendo a todos los municipios españoles que ya han sido sede de la ronda española la posibilidad de presentar su candidatura y demostrar su compromiso con el uso cotidiano de la bicicleta.

Los municipios, independientemente de su tamaño, están invitados a completar un dossier de candidatura para ilustrar sus acciones a favor de la bicicleta en cinco ámbitos: Gobernanza, Infraestructura, Servicios y Educación, Deporte y Turismo.

Un jurado de expertos en políticas ciclistas evaluará los dossiers para analizar su calidad, poner en valor las iniciativas existentes e identificar oportunidades de mejora, con el objetivo de fomentar una emulación positiva y una competencia sana entre los municipios, compartiendo los mejores ejemplos de actuación.

Los resultados se comunicarán el 3 de julio, 50 días antes del inicio de La Vuelta 26, que arrancará desde Mónaco, ofreciendo a los municipios distinguidos con el sello un marco de comunicación para poner en valor sus acciones y su compromiso con la bicicleta.