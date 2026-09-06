Wout van Aert repite triunfo en una etapa recortada por el intenso calor de Córdoba

Wout van Aert, en un podio de La Vuelta a España 2026. - Marian León - Europa Press

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ha ganado este domingo tras una fuga la 15ª etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 110,2 kilómetros entre Palma del Río y Córdoba, mientras que el español Enric Mas (Movistar Team) ha conservado sin problemas su liderato de la clasificación general.

En la víspera, la organización de La Vuelta decidió reducir 79,5 km el recorrido previsto debido a la ola de calor en Andalucía, un enemigo constante estos días. Y bajo esa condición cuajó pronto una fuga de 11 corredores, siendo el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) uno de los más peligrosos a las puertas del Puerto de la Forestal (3ª cat.).

Ahí contraatacó el alemán Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) y se unió a la escapada para tener cierta ventaja sobre un pelotón donde Enric Mas rodaba en calma. A 36,6 km de la meta, Leknessund abrió hueco con el español Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5), el suizo Fabian Weiss (Tudor) y el neozelandés Reuben Thompson (Lotto-Intermarché).

Aunque Azparren lució fuerza en las primeras rampas del Puerto Artafi (3ª cat.), Leknessund se mostró mejor en compañía de Debruyne y parecía que iban a irse solos en cabeza, si bien el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) luchó el esprint intermedio de Santa María de Trassierra y poco a poco fue recortándoles tiempo hasta acabar alcanzándolos.

Ese movimiento de Van Aert, que había arrastrado a su compatriota Thibau Nys (Lidl-Trek) y al italiano Alessandro Romele (XDS Astana), reconfiguró a los ciclistas más adelantados, que a 7 km del final le sacaban 1:11 de ventaja al grupo de perseguidores y 2:11 al pelotón.

En los metros finales, un quinteto se jugó la victoria de etapa y ahí Van Aert hizo valer su contrastada superioridad para ganar el esprint y repetir triunfo en esta edición de La Vuelta, completando el recorrido de la jornada en 2h35:00 y aventajando en 2:45 al tranquilo pelotón.