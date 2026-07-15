Wærenskjold sorprende a los velocistas en la etapa más veloz de la historia del Tour

El ciclista noruego Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) ha conquistado este miércoles la undécima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Vichy y Nevers sobre 161,3 kilómetros - A.S.O.

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista noruego Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) ha conquistado este miércoles la undécima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Vichy y Nevers sobre 161,3 kilómetros, al imponerse con un inteligente movimiento en un esprint masivo lanzado a una velocidad de récord, para poner el mejor final a una etapa de récord con una media superior a los 50 km/h, la más alta jamás registrada en una etapa de la ronda gala.

El noruego, de 26 años, logró la decimonovena victoria profesional de su carrera y estrenó su palmarés en el Tour aprovechando la extrema vigilancia entre los grandes equipos de velocistas. Mientras los principales favoritos peleaban por colocar a sus respectivos 'trenos' de lanzamiento en los últimos metros, Wærenskjold encontró el hueco perfecto por la derecha, pegado a las vallas, para situarse a rueda de un lanzador del Decathlon CMA CGM Team que, ya sin su líder Olav Kooij a rueda, comenzó a levantar el pie y a mirar hacia atrás.

Ese instante de duda resultó definitivo. El corredor de Uno-X aceleró con decisión y abrió una renta de tres o cuatro bicicletas antes de que reaccionaran los grandes velocistas. Kooij logró remontar hasta la segunda posición y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) completó el podio, pero ninguno pudo impedir la inesperada victoria del noruego, que sorprendió a todos con un ataque tan oportunista como efectivo.

La jornada, concebida para los hombres rápidos, comenzó sin embargo con mucho movimiento. Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), uno de los grandes animadores del pelotón y ganador de etapa en este Tour, agitó la carrera desde los primeros kilómetros con un potente ataque que rompió la calma inicial y obligó al pelotón a reaccionar.

La aventura definitiva llegó a disponer de una renta interesante y permitió a Veistroffer seguir acumulando puntos de la montaña tras coronar la Côte de Béguey, mientras Otruba también dejó verse en cabeza. Sin embargo, el fuerte ritmo impuesto por Alpecin-Premier Tech, Soudal Quick-Step y Uno-X Mobility fue reduciendo paulatinamente la ventaja de la fuga.

El primero en ceder fue precisamente Alaphilippe, incapaz de sostener el elevado ritmo de sus compañeros de fuga, antes de que el resto de aventureros fueran absorbidos a apenas una decena de kilómetros de meta, dejando el desenlace completamente en manos de los equipos de los esprinters.

En la clasificación general no hubo cambios entre los favoritos. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conservó sin sobresaltos el maillot amarillo con 3:36 de ventaja sobre Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), mientras Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) continúa tercero, a 4:06. Juan Ayuso (Lidl-Trek) sigue cuarto, a 4:22 del líder, consolidado entre los principales aspirantes al podio de París.

El maillot verde también continúa en poder de Mads Pedersen (Lidl-Trek), undécimo en la etapa y que lidera la clasificación por puntos con 317, seguido por Biniam Girmay (272) y Jasper Philipsen (255), mientras que la victoria de Wærenskjold le permite ascender hasta la séptima posición de esa clasificación con 159 puntos.

La duodécima etapa, entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, sobre 179,1 kilómetros, volverá a ofrecer un recorrido favorable para los velocistas, aunque la larga aproximación y el desgaste acumulado podrían volver a abrir la puerta a una escapada con opciones de discutir el triunfo si el pelotón no controla la carrera con precisión.