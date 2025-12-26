Zoe Backstedt, doble campeona del mundo Sub-23, se apunta a la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm

Archivo - Zoe Backstedt, durante la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2024. - RAFA GOMEZ / SPRINTCYCLINGAGENCY - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciclista británica Zoe Backstedt, doble campeona del mundo Sub-23, estará presente el próximo domingo 18 de enero en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026 tras retomar la competición este domingo en Dendermonde (Bélgica), según confirmó este viernes la organización.

"Con Zoe Backstedt tendremos en carrera al futuro y presente del ciclocross femenino. Hablamos de una ciclista que ya ha ganado varios Mundiales, tanto en ciclocross como en carretera. En tanto que británica, será fundamental de cara a arrastrar a todo ese público británico que se desplaza hasta la provincia de Alicante expresamente para disfrutar de nuestro evento", explicó el máximo responsable de la carrera, Pascual Momparler.

Backstedt es uno de los grandes nombres del ciclismo femenino actual; y no sólo por sus apellidos --su padre, Magnus Backstedt (ganador de una París-Roubaix) y su madre, Megan Hughes, (campeona británica)--, sino por sus méritos y su potencial. La joven ciclista es campeona de todo como juvenil y confirma su talento en categoría Sub-23 tanto en la carretera (campeona mundial en contrarreloj en Ruanda) como en ciclocross (doble título mundial).

Su irrupción en la actual campaña de la modalidad invernal del ciclismo se vio pospuesta por una caída entrenando a principio de noviembre, en la cual se fracturó la muñeca. No obstante, ya se encuentra en buena forma y no faltará a su cita con la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026, cuyas tres ediciones hasta la fecha ha disputado clasificándose siempre en el top 10 de la prueba Elite (7ª en 2023; 10ª en 2024; 6ª en 2025).

Es por ello, que celebran desde la organización de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026 poder "contar con las mejores ciclistas del mundo". "Es un premio a la apuesta de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI por otorgar los mismos minutos de televisión y la misma bolsa de premios a las categorías femenina y masculina", insiste Momparler.