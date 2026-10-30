Adrian Mannarino 0 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a las semifinales del torneo Erste Bank Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura indoor en Viena, tras ganar por la vía rápida al francés Adrian Mannarino con un resultado de 6-2, 6-3 en un tiempo de duración del partido no especificado. En el primer set, Medvedev logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Mannarino en el primer y séptimo juego, cerrando el set 6-2. En el segundo set, Medvedev volvió a romper el servicio de Mannarino en el séptimo y noveno juego, asegurando el set 6-3. Medvedev no concedió ningún set y mostró un sólido desempeño en su servicio, ganando el 71% de sus primeros servicios y consiguiendo 4 aces en total durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



