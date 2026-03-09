Ajla Tomljanovic 1 - 2 Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.





La tenista italiana Jasmine Paolini ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la australiana Ajla Tomljanovic (5-7, 7-5, 6-1) en Indian Wells (USA). En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el undécimo juego, donde Paolini logró un quiebre crucial para posteriormente cerrar el set a su favor. El segundo set fue una lucha intensa de ida y vuelta, con Tomljanovic logrando igualar el marcador al ganar el set por 7-5. Sin embargo, en el tercer set, Paolini dominó completamente, logrando un rápido avance con un quiebre temprano y cerrando el set y el partido con un contundente 6-1. A lo largo del partido, Paolini mostró una sólida actuación en su servicio, lo que fue clave para su victoria. La capacidad de Paolini para mantener la presión y aprovechar las oportunidades de quiebre fue decisiva en los momentos críticos del encuentro.



