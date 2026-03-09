Alejandro Davidovich Fokina 2 - 1 Jakub Mensik: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al checo Jakub Mensik con un resultado de 6-2, 4-6, 6-2 en 2 horas y 5 minutos. Durante el encuentro, Davidovich Fokina mostró una sólida actuación en su servicio, no concediendo ningún set por la vía rápida y logrando importantes 'breaks' que le aseguraron la victoria en los momentos cruciales del partido. En el primer set, Davidovich Fokina y Mensik mantuvieron sus servicios hasta el tercer juego, donde el español logró el primer 'break'. A partir de ahí, Alejandro mantuvo su servicio y logró otro 'break' en el séptimo juego, cerrando el set 6-2. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios más firmemente, pero fue Mensik quien logró 'breaks' en el séptimo y décimo juego, llevándose el set 6-4. En el set decisivo, Davidovich Fokina intensificó su juego, logrando 'breaks' en el primer y quinto juego y manteniendo su servicio a lo largo del set para cerrarlo 6-2 y asegurar su avance a la siguiente ronda. Las estadísticas de saque de Davidovich Fokina reflejaron su dominio en el partido, con un alto porcentaje de primeros servicios y puntos ganados en su primer y segundo servicio, lo que fue clave para su victoria y avance en el torneo.



