Alejandro Davidovich Fokina 3 - 0 Marton Fucsovics: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, y que se disputa en hierba, tras ganar al húngaro Marton Fucsovics por 7-6, 6-2, 6-3 en 2 horas y 22 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Davidovich Fokina se impuso en el tiebreak por 7-3. En el segundo set, Davidovich Fokina logró dos breaks, en el segundo y octavo juego, para cerrar el set 6-2. En el tercer set, Davidovich Fokina rompió el servicio de Fucsovics en el octavo juego, asegurando el set 6-3 y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Alejandro Davidovich Fokina tuvo un 75% de primeros servicios y ganó el 78% de los puntos con su servicio. Además, cometió solo una doble falta en todo el partido, destacando su solidez al saque.



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