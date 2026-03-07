Alejandro Davidovich Fokina 2 - 0 Zachary Svajda: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Zachary Svajda (7-6, 6-2) en un encuentro que destacó por la remontada y la solidez en el servicio del español. En el primer set, Davidovich Fokina y Svajda mantuvieron un duelo muy igualado que se decidió en un tie-break, donde el español demostró mayor fortaleza mental para llevarse el set. En el segundo set, Alejandro Davidovich Fokina intensificó su juego, logrando romper el servicio de Svajda en dos ocasiones, lo que le permitió cerrar el set y el partido con un claro 6-2. Las estadísticas de saque de Davidovich Fokina reflejan su buen rendimiento, con una alta tasa de puntos ganados en su primer servicio. Este triunfo le permite avanzar en el torneo y continuar compitiendo en los dieciseisavos de final del BNP Paribas Open, un evento disputado en las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###