Alejandro Tabilo 2 - 1 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de agosto de 2026.





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El tenista chileno Alejandro Tabilo ha avanzado a las semifinales del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 4-6, 7-5, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 22 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró romper el servicio de Tabilo en dos ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Tabilo respondió con un juego sólido, manteniendo su servicio y rompiendo el de Shelton en el juego decisivo para ganar 7-5. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron rupturas de servicio, pero Tabilo logró un break crucial en el último juego, asegurando el set 6-4 y, con ello, el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Tabilo tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 45% de los puntos con su primer saque y el 16% con el segundo. Además, logró 6 aces y cometió 4 dobles faltas. Por su parte, Shelton tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 43% de los puntos con su primer saque y el 15% con el segundo. Shelton logró 5 aces y cometió 3 dobles faltas.



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