Alevtina Ibragimova 1 - 2 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Iasi Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de julio de 2026.





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Paula Badosa (tenista española) ha avanzado a los cuartos de final del torneo Iasi Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la rusa Alevtina Ibragimova con un resultado de 7-6, 1-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 46 minutos. En el primer set, hubo varios 'breaks' con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro en múltiples ocasiones. Paula Badosa ganó el set en el 'tie-break' con un marcador de 7-5. En el segundo set, Alevtina Ibragimova dominó, logrando romper el servicio de Badosa en cuatro ocasiones y ganando el set 6-1. El tercer set fue más equilibrado, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro. Finalmente, Paula Badosa logró romper el servicio decisivo para ganar el set 6-4 y el partido. Estadísticas de saque de Paula Badosa: Badosa logró un 55% de primeros servicios, ganando el 31% de los puntos con su primer servicio y el 15% con su segundo servicio. Además, Badosa salvó 6 de 14 puntos de 'break' en contra y logró 6 'aces' durante el partido.



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