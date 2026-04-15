Alex de Minaur 0 - 2 Hamad Medjedovic: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Hamad Medjedovic ha avanzado a los cuartos de final del torneo Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al australiano Alex de Minaur por 6-3, 6-4 en un partido que duró 1 hora y 34 minutos. En el primer set, Medjedovic logró un break crucial en el octavo juego, llevándose el set por 6-3. Alex de Minaur no pudo romper el servicio de Medjedovic en este set. En el segundo set, de Minaur comenzó fuerte con un break temprano para liderar 3-0, pero Medjedovic recuperó el control del set rompiendo el servicio de de Minaur en el séptimo y noveno juegos, cerrando el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Medjedovic tuvo un 68% de efectividad en su primer servicio y ganó el 63% de los puntos con su servicio. Además, logró 6 aces y cometió solo 1 doble falta en todo el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###