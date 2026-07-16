Alex Molcan 2 - 1 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de julio de 2026.





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El tenista eslovaco Alex Molcan ha avanzado a las semifinales del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina por 3-6, 6-1, 6-2 en un tiempo de 1 hora y 41 minutos. En el primer set, Alejandro Davidovich Fokina se impuso por 6-3, logrando un break crucial en el sexto juego. En el segundo set, Alex Molcan reaccionó y dominó con un contundente 6-1, rompiendo el servicio de su rival en dos ocasiones. Finalmente, en el tercer set, Molcan mantuvo su nivel y consiguió otro 6-2, asegurando dos breaks más. Molcan mostró una sólida estadística de saque, con un 67% de primeros servicios y ganando el 71% de los puntos con su servicio.



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