Alex Molcan 0 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de BMW Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de abril de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a la final del torneo BMW Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al eslovaco Alex Molcan por 6-3, 6-4 en un partido que duró 1 hora y 37 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró romper el servicio de Alex Molcan en el sexto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set con un marcador de 6-3. Shelton mantuvo su servicio en todos los juegos que sirvió, mostrando un sólido desempeño en el saque. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, cuando Shelton logró un break crucial sobre Molcan, llevándose el set por 6-4. A lo largo del partido, Shelton mostró una efectividad del 60% en su primer servicio y ganó el 71% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 6 aces y cometió 2 dobles faltas.



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