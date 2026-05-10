Alexander Blockx 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al belga Alexander Blockx (6-1, 6-4) en un tiempo de duración del partido que no se especifica. En el primer set, Zverev mostró un dominio claro al romper el servicio de Blockx en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Zverev comenzó rompiendo el servicio de Blockx, y aunque Blockx logró mantener sus siguientes servicios, Zverev mantuvo su ventaja inicial y cerró el set 6-4. Zverev no concedió ningún set en el partido y su porcentaje de primer servicio fue del 79%, ganando el 72% de los puntos con su servicio.



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