Alexander Blockx 3 - 1 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





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El tenista belga Alexander Blockx ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3) en un tiempo aproximado de 2 horas y 44 minutos. En el primer set, Flavio Cobolli se impuso en el tie-break después de que ambos jugadores mantuvieran sus servicios hasta el 6-6, con un break crucial en el tercer juego. Alexander Blockx respondió en el segundo set rompiendo el servicio de Cobolli en el séptimo y noveno juegos, llevándose el set por 6-3. En el tercer set, Blockx dominó completamente, ganando todos los juegos y rompiendo el servicio de Cobolli tres veces para un contundente 6-0. En el cuarto set, Blockx logró romper el servicio de Cobolli en el cuarto y octavo juegos, asegurando su victoria con un 6-3. Alexander Blockx tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 76% de los puntos con su primer saque y consiguiendo 16 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



