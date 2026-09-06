Alexander Zverev 3 - 0 Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al chileno Alejandro Tabilo por 6-2, 7-6, 6-2 en 2 horas y 25 minutos. En el primer set, Zverev logró dos 'breaks' sobre el servicio de Tabilo, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks', pero Zverev se impuso en el 'tie-break' por 7-6. En el tercer set, Zverev consiguió tres 'breaks', asegurando el set y el partido con un 6-2 final. Zverev mostró solidez en su servicio, logrando un 72% de efectividad en su primer saque y ganando el 69% de los puntos con su servicio a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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