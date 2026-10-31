Alexander Zverev 1 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a la final del torneo Erste Bank Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 6-4, 1-6, 7-6 en 2 horas y 31 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró un break crucial en el quinto juego, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el segundo set, Alexander Zverev dominó al romper el servicio de de Minaur en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. El tercer set fue muy disputado, sin breaks hasta llegar al 6-6, donde Alex de Minaur se impuso en el tie-break 7-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexander Zverev tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio y logró 6 aces a lo largo del partido. Alex de Minaur, por su parte, tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio y consiguió 5 aces.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



