Alexander Zverev 2 - 0 Arthur Fery: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo Erste Bank Open de Viena, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al británico Arthur Fery con un resultado de 6-0, 6-2 en 54 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró tres 'breaks' consecutivos, rompiendo el servicio de Arthur Fery en los juegos 1, 3 y 5, para llevarse el set por 6-0. En el segundo set, Zverev continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Fery en los juegos 1 y 5, y manteniendo todos sus servicios para cerrar el set 6-2. Zverev no concedió ningún set y mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 66% de primeros servicios y ganando el 82% de los puntos con su servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



