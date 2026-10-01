Alexander Zverev 2 - 0 Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de octubre de 2026.
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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al británico Cameron Norrie por 7-6, 6-4 en 1 hora y 40 minutos.
En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar a un 6-6, lo que llevó a un desempate. Zverev se impuso en el tie-break con un marcador de 7-1. En el segundo set, Zverev logró romper el servicio de Norrie en el décimo juego, asegurando el set y el partido con un 6-4.
Estadísticas destacadas de saque de Alexander Zverev:
- 1st Serve Percentage: 76%
- Aces: 15
- Double Faults: 0
- 1st Serve Points Won: 40 de 52 (77%)
- 2nd Serve Points Won: 12 de 16 (75%)
Cameron Norrie no logró romper el servicio de Zverev en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.