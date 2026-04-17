Alexander Zverev 2 - 1 Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de BMW Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo BMW Open en Múnich, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Francisco Cerundolo por 5-7, 6-0, 6-2 en un tiempo total de 2 horas y 15 minutos. En el primer set, Francisco Cerundolo logró romper el servicio de Zverev en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 7-5. En el segundo set, Zverev respondió con contundencia, rompiendo el servicio de Cerundolo en tres ocasiones y ganando el set 6-0. En el tercer set, Zverev continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Cerundolo dos veces para cerrar el set 6-2. Estadísticas destacadas de Alexander Zverev incluyen un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 65% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, logró 3 aces y cometió 3 dobles faltas. Zverev también salvó 0 de 0 puntos de quiebre y ganó 7 de 13 oportunidades de quiebre que tuvo a lo largo del partido.



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