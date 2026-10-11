Alexander Zverev 2 - 1 Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Quentin Halys (6-4, 6-7, 6-3) en un partido que se extendió hasta los tres sets. En el primer set, Zverev logró un quiebre crucial en el primer juego y mantuvo su servicio durante todo el set, ganando 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Halys se impuso 7-6. El tercer set vio múltiples quiebres de servicio, con Zverev rompiendo el servicio de Halys en cuatro ocasiones y asegurando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Zverev tuvo un 79% de efectividad en su primer servicio y ganó el 74% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 18 aces y cometió solo una doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



