Alexander Zverev 2 - 0 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, John McEnroe Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de noviembre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a la siguiente ronda del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Rafael Jodar por la vía rápida con un marcador de 6-4, 6-4 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 27 minutos. **Resumen del partido:** - **Sets Ganados:** Alexander Zverev ganó 2 sets, mientras que Rafael Jodar no ganó ninguno. - **Resultado por Sets:** - **Set 1:** Alexander Zverev 6 - 4 Rafael Jodar - **Set 2:** Alexander Zverev 6 - 4 Rafael Jodar **Destacados del Partido:** - **Break Points:** - Alexander Zverev logró romper el servicio de Rafael Jodar una vez en cada set. - Rafael Jodar no consiguió romper el servicio de Zverev en todo el partido. - **Estadísticas de Saque de Alexander Zverev:** - **1st Serve Percentage:** 84% - **Aces:** 10 - **Double Faults:** 0 - **1st Serve Points Won:** 36/42 (86%) - **2nd Serve Points Won:** 4/8 (50%) - **Estadísticas de Saque de Rafael Jodar:** - **1st Serve Percentage:** 63% - **Aces:** 3 - **Double Faults:** 1 - **1st Serve Points Won:** 30/45 (67%) - **2nd Serve Points Won:** 13/26 (50%) El partido se llevó a cabo en la pista central del Pala Alpitour en Turín, Italia.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



