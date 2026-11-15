Alexander Zverev 2 - 0 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, John McEnroe Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de noviembre de 2026.
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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a la siguiente ronda del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Rafael Jodar por la vía rápida con un marcador de 6-4, 6-4 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 27 minutos.
**Resumen del partido:**
- **Sets Ganados:** Alexander Zverev ganó 2 sets, mientras que Rafael Jodar no ganó ninguno.
- **Resultado por Sets:**
- **Set 1:** Alexander Zverev 6 - 4 Rafael Jodar
- **Set 2:** Alexander Zverev 6 - 4 Rafael Jodar
**Destacados del Partido:**
- **Break Points:**
- Alexander Zverev logró romper el servicio de Rafael Jodar una vez en cada set.
- Rafael Jodar no consiguió romper el servicio de Zverev en todo el partido.
- **Estadísticas de Saque de Alexander Zverev:**
- **1st Serve Percentage:** 84%
- **Aces:** 10
- **Double Faults:** 0
- **1st Serve Points Won:** 36/42 (86%)
- **2nd Serve Points Won:** 4/8 (50%)
- **Estadísticas de Saque de Rafael Jodar:**
- **1st Serve Percentage:** 63%
- **Aces:** 3
- **Double Faults:** 1
- **1st Serve Points Won:** 30/45 (67%)
- **2nd Serve Points Won:** 13/26 (50%)
El partido se llevó a cabo en la pista central del Pala Alpitour en Turín, Italia.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.