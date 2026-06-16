Alexander Zverev 2 - 1 Vit Kopriva: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al checo Vit Kopriva por 6-3, 4-6, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 10 minutos. En el primer set, Zverev logró un break en el segundo juego, lo que le permitió tomar ventaja y mantener su servicio para cerrar el set 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el décimo juego, cuando Kopriva rompió el servicio de Zverev para ganar el set 6-4. En el tercer set, Zverev consiguió dos breaks, en el quinto y séptimo juego, asegurando el set 6-2. Zverev tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio, ganando el 44% de los puntos con su primer saque. Además, logró 16 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



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