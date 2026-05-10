Alexandra Eala 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.





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Elena Rybakina ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la filipina Alexandra Eala por 6-4, 6-3 en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Rybakina logró un break en el tercer juego, manteniendo su servicio posteriormente para llevarse el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, ambos jugadoras intercambiaron breaks en los primeros dos juegos. Sin embargo, Rybakina consiguió dos breaks más en el quinto y noveno juego, asegurando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Rybakina tuvo un 1st Serve Percentage del 62% y ganó el 53% de los puntos totales. Eala, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 67%, pero cometió 5 dobles faltas y solo ganó el 47% de los puntos totales.



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