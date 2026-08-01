Alexandra Eala 2 - 0 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de agosto de 2026.





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La tenista filipina Alexandra Eala ha avanzado a las semifinales del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 36 minutos. En el primer set, el marcador fue muy dinámico con varios breaks. Elina Svitolina comenzó rompiendo el servicio de Eala, pero Eala respondió rápidamente con un break. La tendencia de romper el servicio continuó hasta el quinto juego, donde Eala finalmente logró mantener su servicio en el sexto juego, lo cual le permitió tomar la delantera. Eala cerró el set con un break en el noveno juego, ganando 6-3. El segundo set también tuvo su cuota de breaks. Svitolina comenzó fuerte rompiendo el servicio de Eala y manteniendo el suyo para ponerse 2-0. Sin embargo, Eala recuperó el control rompiendo el servicio de Svitolina en el sexto juego para igualar el marcador a 3-3. A partir de ahí, Eala mantuvo su servicio y logró romper el servicio de Svitolina en el décimo juego, cerrando el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexandra Eala tuvo un porcentaje de primer servicio del 63% y ganó el 54% de los puntos con su servicio en el partido. Además, Eala cometió 2 dobles faltas y logró 1 ace durante el encuentro.



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