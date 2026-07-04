Alexandra Eala 2 - 0 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.





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La tenista filipina Alexandra Eala ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, y que se disputa en hierba, tras ganar a la polaca Iga Swiatek (7-6, 6-2) en 2 horas y 12 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks, con Eala rompiendo el servicio de Swiatek en el cuarto y octavo juego, mientras que Swiatek lo hizo en el tercer y noveno juego. El set se decidió en un tie-break, que Eala ganó 7-6. El segundo set comenzó con Eala rompiendo el servicio de Swiatek en el primer juego y manteniendo su propio servicio para tomar una ventaja de 4-0. Swiatek logró romper el servicio de Eala en el sexto juego, pero Eala respondió con otro break en el séptimo juego y cerró el set 6-2. En términos de estadísticas de servicio, Eala tuvo un porcentaje de primer servicio del 62% y ganó el 56% de sus puntos de servicio en el primer set, sin cometer dobles faltas. En el segundo set, mantuvo un porcentaje de primer servicio del 63% y ganó el 54% de sus puntos de servicio.



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