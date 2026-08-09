Alina Korneeva 0 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de agosto de 2026.





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Coco Gauff ha avanzado a los cuartos de final del torneo National Bank Open de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Toronto, tras ganar a la rusa Alina Korneeva por 6-3, 6-1 en un partido que duró 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Coco Gauff logró romper el servicio de su oponente en cuatro ocasiones, mientras que Alina Korneeva lo hizo dos veces. Gauff mantuvo su servicio en dos juegos, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Gauff continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Korneeva en tres ocasiones y manteniendo su propio servicio en dos juegos. Esto le permitió cerrar el set y el partido con un marcador de 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 62% de los puntos jugados con su primer saque y cometiendo 3 dobles faltas. Alina Korneeva, por su parte, tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 39% de los puntos jugados con su primer saque y también cometiendo 3 dobles faltas.



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