Amanda Anisimova 1 - 2 Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Madison Keys ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a su compatriota Amanda Anisimova por 3-6, 6-2, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 40 minutos. En el primer set, Amanda Anisimova logró un break crucial en el octavo juego para cerrar el set 6-3 a su favor. Durante el segundo set, Madison Keys respondió con fuerza, rompiendo el servicio de Anisimova en el segundo juego y manteniendo su ventaja para ganar el set 6-2. En el tercer set, Keys mantuvo su impulso, rompiendo el servicio de Anisimova nuevamente en el cuarto juego y asegurando la victoria del set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Madison Keys tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio, ganando el 55% de los puntos con su primer saque y salvando 1 de 3 puntos de break en contra. Anisimova, por su parte, tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos con su primer saque y salvando 2 de 4 puntos de break en contra.



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