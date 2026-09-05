Anastasia Potapova 2 - 0 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





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Anastasia Potapova ha avanzado a los octavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-2, 7-5 en 1 hora y 38 minutos. En el primer set, Anastasia Potapova logró romper el servicio de Amanda Anisimova en dos ocasiones, en el tercer y séptimo juego, para llevarse el set por 6-2. Potapova mantuvo su servicio en todos sus juegos de saque. En el segundo set, hubo múltiples intercambios de breaks. Potapova rompió el servicio de Anisimova en el primer, tercer, noveno y undécimo juego, mientras que Anisimova lo hizo en el segundo, cuarto y décimo juego. Finalmente, Potapova aseguró el set y el partido manteniendo su servicio en el duodécimo juego para ganar 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Anastasia Potapova tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 55% de los puntos con su servicio y logrando 4 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



