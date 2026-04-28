Anastasia Potapova 2 - 0 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de abril de 2026.





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Anastasia Potapova ha avanzado a los cuartos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la kazaja Elena Rybakina (7-6, 6-4). En el primer set, Anastasia Potapova logró un total de tres 'breaks', mientras que Elena Rybakina consiguió dos. El set se decidió en un 'tie-break' que Potapova ganó 10-8. En el segundo set, Potapova volvió a romper el servicio de Rybakina en tres ocasiones, mientras que Rybakina lo hizo dos veces. Potapova tuvo un 1st Serve Percentage del 55% y ganó el 61% de sus puntos de servicio. Por su parte, Rybakina tuvo un 1st Serve Percentage del 58% y ganó el 54% de sus puntos de servicio.



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