Anastasia Potapova 1 - 2 Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA)

Madrid, 7 de marzo de 2026.





La tenista Jasmine Paolini ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Anastasia Potapova con un resultado de 6-7, 6-2, 6-3 en Indian Wells (USA). Este partido correspondía a los treintaidosavos de final, por lo que Paolini avanza a la siguiente ronda del torneo. En el primer set, se observó una intensa competencia que culminó en un tie break ganado por Anastasia Potapova. Sin embargo, Paolini logró revertir la situación en los siguientes sets, mostrando una notable mejora en su rendimiento. A lo largo del partido, Paolini logró romper el servicio de Potapova en momentos clave, lo que le permitió tomar la delantera y finalmente asegurar su victoria. Jasmine Paolini no concedió ningún set después del primero, destacándose en las estadísticas de saque al ganar los dos últimos sets por 6-2 y 6-3, respectivamente. Su capacidad para mantener la calma y ejecutar en momentos críticos fue evidente, lo que le permitió avanzar en el torneo y prepararse para enfrentar a su próxima rival en los dieciseisavos de final del BNP Paribas Open.



