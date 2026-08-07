Ann Li 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de agosto de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Ann Li por 6-2, 7-5 en 1 hora y 30 minutos. En el primer set, Elena Rybakina mostró un dominio significativo al romper el servicio de Ann Li en tres ocasiones, mientras que Ann Li solo logró un break. Rybakina mantuvo su servicio en tres juegos, cerrando el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, el partido fue más disputado, con ambas jugadoras manteniendo sus servicios en los primeros juegos. Ann Li logró un break en el octavo juego, pero Rybakina respondió rompiendo el servicio de Li en el noveno y undécimo juego. Finalmente, Rybakina mantuvo su servicio en el último juego para cerrar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Rybakina tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de los puntos jugados con su primer saque. Además, logró 2 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.



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