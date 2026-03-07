Anna Blinkova 1 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Amanda Anisimova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Anna Blinkova con un resultado de 5-7, 6-1, 6-0 en Indian Wells. Este partido correspondía a los treintaidosavos de final, por lo que Anisimova avanza a la siguiente ronda del torneo. Durante el encuentro, Anisimova mostró una notable eficacia en su servicio, especialmente a partir del segundo set, donde logró imponerse claramente. En el primer set, aunque Blinkova logró mantener una competencia más ajustada, finalmente fue Anisimova quien se llevó los dos últimos sets por la vía rápida, no concediendo ningún juego a Blinkova en el set final. Las estadísticas de servicio de Anisimova destacaron por su eficacia, logrando un alto porcentaje de primeros servicios y manteniendo una sólida defensa en los momentos críticos del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



