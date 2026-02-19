Antonia Ruzic 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a las semifinales del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la croata Antonia Ruzic con un resultado de 3-6, 6-2, 6-3 en un partido que destacó por los cambios de ritmo y la capacidad de Svitolina para revertir situaciones adversas, especialmente tras ceder el primer set. En el primer set, Ruzic mostró solidez al inicio, manteniendo su servicio y logrando un 'break' temprano que le permitió encaminarse a una victoria parcial de 6-3. Sin embargo, Svitolina reaccionó en el segundo set, ajustando su juego y aprovechando sus oportunidades de 'break' para igualar el marcador con un contundente 6-2. El tercer set fue decisivo, donde Svitolina mantuvo su ímpetu, logrando un 'break' temprano y consolidando su ventaja para finalmente sellar su pase a la siguiente ronda con un 6-3. Elina Svitolina, conocida por su resistencia y habilidad táctica, no concedió ningún set en el partido, lo que demuestra su fortaleza en momentos clave. Sus estadísticas de saque fueron determinantes para el desenlace del encuentro, mostrando un alto porcentaje de primeros servicios y una efectividad notable en puntos ganados en su primer y segundo servicio, lo que le permitió dominar durante gran parte del partido y asegurar su avance a las semifinales del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships.



