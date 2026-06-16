Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Arabia Saudita y Uruguay empataron este martes a 1-1 en el Hard Rock Stadium en un encuentro del Grupo H del Mundial 2026. El equipo saudí se adelantó en el marcador al minuto 41 gracias a un gol de Abdulelah Al Amri, quien aprovechó una jugada de estrategia para batir al portero uruguayo Fernando Muslera. A pesar de la ventaja inicial, Uruguay dominó el partido en términos de posesión y remates, con Federico Valverde siendo uno de los jugadores más activos en el ataque. La insistencia de los sudamericanos dio sus frutos en el minuto 80, cuando Maximiliano Araujo igualó el marcador, asegurando un punto para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

El encuentro se caracterizó por el dominio uruguayo, reflejado en sus 30 remates totales y un 67% de posesión del balón, frente a los 7 remates y 33% de posesión de Arabia Saudita. A pesar de no haber intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales, el partido se mantuvo intenso y disputado hasta el final. La única tarjeta amarilla del encuentro fue para Abdulelah Al Amri del equipo local. Ambos equipos buscan avanzar a la siguiente fase del torneo, con este resultado siendo crucial en sus aspiraciones de clasificación en el competitivo Grupo H.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ARABIA SAUDITA 1 - URUGUAY 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid (Ali Lajami, min.90+2), Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi (Abdullah Al-Hamdan, min.90+3); Mohammed Abu Al Shamat (Nawaf Al-Boushail, min.82), Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan (Alaa Hajji, min.90+3), Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, min.63).



URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina (Juan Sanabria, min.46); Federico Valverde, Manuel Ugarte (Nicolas de la Cruz, min.72), Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araujo (Brian Rodriguez, min.82); Federico Vinas (Rodrigo Aguirre, min.90), Darwin Nunez (Agustin Canobbio, min.46).



--GOLES.

1-0, min.41: Abdulelah Al Amri.

1-1, min.80: Maximiliano Araujo.





--ÁRBITRO.

Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Ivan Bebek. Amonestó a Abdulelah Al Amri (min.44), por parte de ARABIA SAUDITA. por parte de URUGUAY.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Hard Rock Stadium (62.764 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Arabia Saudita Uruguay Goles 1 1 Remates Fuera 3 11 Remates 7 30 Pases Totales 316 571 Corners 4 13 Faltas 11 6 Posesión 33% 67% Tiros Bloqueados 1 9 Fueras de Juego 0 6 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 75 145 Ataques Peligrosos 27 79 Centros 9 33 Saques de Banda 18 19 Saques de Portería 10 3 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 11 Paradas 9 2 Contra Golpes 2 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Uruguay 1 1 1 Clasificado España 1 1 2 Clasificado Cabo Verde 1 1 2 Clasificado Arabia Saudita 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay









-Últimos Resultados de Arabia Saudita.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay









-Últimos Resultados de Uruguay.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay









-Próximos partidos de Arabia Saudita.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/06/2026 18:00 World Cup Grp. H Spain Saudi Arabia 27/06/2026 02:00 World Cup Grp. H Cape Verde Saudi Arabia









-Próximos partidos de Uruguay.

