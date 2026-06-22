Argentina 2 - 0 Austria | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Argentina 2 - 0 Austria: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de junio de 2026.

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Argentina ha vencido este lunes por 2-0 a Austria en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial. El encuentro, disputado en el AT&T Stadium, comenzó con una revisión del VAR que otorgó un penalti a favor de Argentina en el minuto 7, aunque Lionel Messi no logró convertirlo. Sin embargo, el astro argentino se redimió al abrir el marcador en el minuto 38, tras una asistencia de Facundo Medina. A pesar de que Austria intentó responder, la selección sudamericana dominó la posesión y generó más ocasiones de peligro, con Messi siendo el jugador más participativo en ataque. A pesar de las amonestaciones, el partido se mantuvo sin expulsiones.

En la segunda mitad, ambos equipos realizaron varios cambios, pero el marcador no se movió hasta el tiempo de descuento, cuando Messi selló la victoria con su segundo gol en el minuto 90+5. A pesar de los intentos de Austria por recortar distancias, la defensa argentina se mantuvo sólida. Con este resultado, Argentina se posiciona favorablemente en su grupo, mientras que Austria deberá mejorar su rendimiento en los próximos encuentros para aspirar a la clasificación. Los goles de Lionel Messi en los minutos 38 y 90(+5) fueron determinantes para el triunfo de la albiceleste.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ARGENTINA 2 - AUSTRIA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero (Nicolas Otamendi, min.57), Lisandro Martinez, Facundo Medina (Nicolas Tagliafico, min.82); Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, min.82), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada (Nico Gonzalez, min.64); Lionel Messi, Lautaro Martinez (Julian Alvarez, min.64).



AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch (Alexander Prass, min.67), Kevin Danso, David Alaba (Marco Friedl, min.67), Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid (Patrick Wimmer, min.78), Paul Wanner (Marko Arnautovic, min.67), Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch (Carney Chukwuemeka, min.85).



--GOLES.

1-0, min.38: Lionel Messi (Facundo Medina) .

2-0, min.90(+5): Lionel Messi.

Penalty fallado por Lionel Messi del Argentina en el minuto 9 .





--ÁRBITRO.

Amin Omar, asistido en las bandas por Abouelregal Mahmoud y Ahmed Hossam Taha, en el VAR: Khamis Al-Marri y Mahmoud Ashour. Amonestó a Facundo Medina (min.76), Leandro Paredes (min.90+2), por parte de ARGENTINA. Amonestó a Stefan Posch (min.40), Konrad Laimer (min.76), por parte de AUSTRIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.5: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Argentina.



Min.7: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Argentina.





--ESTADIO.

AT&T Stadium (70,649 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Argentina Austria Goles 2 0 Remates Fuera 4 4 Remates 12 6 Pases Totales 286 212 Corners 1 3 Faltas 13 13 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 82 114 Ataques Peligrosos 33 59 Centros 5 19 Saques de Banda 12 19 Saques de Portería 6 4 Tratamientos 6 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 15 Paradas 1 1 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argentina 6 2 2 Clasificado Austria 3 2 3 Tercero ¿? Jordania 0 1 4 Eliminado Argelia 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria









-Últimos Resultados de Argentina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria









-Últimos Resultados de Austria.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria 17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan









-Próximos partidos de Argentina.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/06/2026 04:00 World Cup Grp. J Jordan Argentina









-Próximos partidos de Austria.

