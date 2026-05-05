Arsenal 1 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Arsenal 1 - 0 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de mayo de 2026.

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El Arsenal ha ganado este martes por 1-0 al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions, disputado en el Emirates Stadium. El conjunto londinense, que ya había mostrado un dominio en el partido de ida, volvió a llevar la iniciativa con una posesión del 54% y un total de 14 remates, de los cuales 9 fueron fuera. Bukayo Saka fue el autor del único gol del encuentro en el minuto 45, tras una asistencia de Leandro Trossard. El Atlético de Madrid, a pesar de sus intentos, no logró concretar sus oportunidades y se vio afectado por la decisión del VAR que no concedió un penalti a su favor en el minuto 52. Eberechi Eze destacó como uno de los jugadores más participativos en el ataque del Arsenal. Se clasifica a la siguiente ronda el Arsenal con un total de goles de 2 a 1 entre el partido de ida y de vuelta.

El partido, que finalizó sin expulsiones, estuvo marcado por una intensa lucha en el mediocampo y varias tarjetas amarillas, incluyendo amonestaciones a los banquillos de ambos equipos en los minutos finales. El Atlético de Madrid, que realizó cinco sustituciones en un intento por cambiar el rumbo del partido, no pudo superar la sólida defensa del Arsenal. El equipo local, dirigido por Mikel Arteta, mostró su capacidad para controlar el juego y manejar los tiempos del partido, asegurando así su pase a la final de la competición europea.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ARSENAL 1 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori (Piero Hincapie, min.58); Eberechi Eze (Martin Oedegaard, min.58), Bukayo Saka (Noni Madueke, min.58), Myles Lewis-Skelly (Martin Zubimendi, min.74), Leandro Trossard (Gabriel Martinelli, min.83), Declan Rice, Viktor Gyoekeres.



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand (Alexander Soerloth, min.57), David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Johnny Cardoso, min.57), Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman (Nahuel Molina, min.57); Julian Alvarez (Thiago Almada, min.66), Antoine Griezmann (Alejandro Baena, min.66).



--GOLES.

1-0, min.45: Bukayo Saka (Leandro Trossard) .

Amarilla al banquillo, a Mikel Arteta del Arsenal en el minuto 90 +3.

Amarilla al banquillo, a Kepa Arrizabalaga del Arsenal en el minuto 90 +5.

Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 90 +3.





--ÁRBITRO.

Daniel Siebert, asistido en las bandas por Jan Seidel y Rafael Foltyn, en el VAR: Bastian Dankert y Robert Schroeder. por parte del ARSENAL. Amonestó a Marc Pubill (min.81), Koke (min.90+5), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.51: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Atlético Madrid.



Min.52: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no otorgar penalti para el Atlético Madrid!





--ESTADIO.

Emirates Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Arsenal Atlético de Madrid Goles 1 0 Remates Fuera 9 3 Remates 14 9 Pases Totales 470 410 Corners 5 2 Faltas 10 13 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 107 71 Ataques Peligrosos 61 37 Centros 14 15 Saques de Banda 14 18 Saques de Portería 6 13 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 11 Paradas 2 1 Contra Golpes 2 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético









-Últimos Resultados del Arsenal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 15/04/2026 Champions Arsenal 0-0 Sporting CP 07/04/2026 Champions Sporting CP 0-1 Arsenal 17/03/2026 Champions Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético









-Próximos partidos del Arsenal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/05/2026 18:00 Champions Paris Saint-Germain/Bayern Munich Arsenal









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

