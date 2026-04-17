Arthur Fils 2 - 0 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a las semifinales del torneo Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al italiano Lorenzo Musetti con un resultado de 6-3, 6-4 en 1 hora y 29 minutos. En el primer set, Arthur Fils logró un break crucial en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, cuando Fils rompió el servicio de Musetti para tomar la delantera y cerrar el set 6-4. Arthur Fils mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 73% de efectividad en su primer servicio y sin cometer dobles faltas durante el partido.



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