Aryna Sabalenka 2 - 1 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se ha proclamado campeona del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la kazaja Elena Rybakina con un resultado de 3-6, 6-3, 7-6 en un emocionante partido. Este encuentro, que tuvo lugar en el Indian Wells Tennis Garden, se extendió hasta el tie break del tercer set, demostrando la intensidad y el alto nivel competitivo entre ambas jugadoras. Durante el partido, Sabalenka mostró una sólida actuación en su servicio, logrando un total de 10 aces y manteniendo una efectividad del 56% en su primer servicio. A pesar de enfrentarse a 5 puntos de quiebre, logró salvar 6, lo que fue crucial para su victoria. Por otro lado, Rybakina también tuvo un desempeño destacado, con un total de 12 aces y una efectividad en el primer servicio del 58%. Sin embargo, Sabalenka demostró ser más efectiva en los momentos clave, lo que finalmente le otorgó la victoria y el título del torneo. Este triunfo en el BNP Paribas Open añade un importante logro a la carrera de Aryna Sabalenka, reafirmando su posición como una de las tenistas más destacadas en el circuito WTA.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###