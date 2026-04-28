Aryna Sabalenka 1 - 2 Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de abril de 2026.





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Hailey Baptiste ha avanzado a las semifinales del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 2-6, 6-2, 7-6 en 2 horas y 28 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka se impuso con un marcador de 6-2, logrando dos 'breaks' y manteniendo su servicio en todos los juegos. En el segundo set, Hailey Baptiste respondió con contundencia, rompiendo el servicio de Sabalenka en tres ocasiones y llevándose el set 6-2. En el tercer set, ambas jugadoras intercambiaron 'breaks' hasta llegar al 6-6, donde Baptiste ganó el 'tie-break' 8-6 para cerrar el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un 71% de primeros servicios, ganando el 31% de los puntos con su primer saque y el 12% con el segundo. Baptiste, por su parte, tuvo un 55% de primeros servicios, ganando el 16% de los puntos con su primer saque y el 19% con el segundo.



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