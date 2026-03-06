Aryna Sabalenka 2 - 0 Himeno Sakatsume: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la japonesa Himeno Sakatsume con un resultado de 6-4, 6-2 en Indian Wells (USA). En el primer set, Sabalenka demostró su fortaleza al servicio, manteniendo todos sus juegos de servicio y logrando un 'break' crucial que le permitió cerrar el set por 6-4. En el segundo set, Sabalenka intensificó su dominio, consiguiendo dos 'breaks' más y manteniendo su servicio sin conceder oportunidades de 'break' a Sakatsume, cerrando el set por 6-2 y ganando el partido por la vía rápida. A lo largo del partido, Sabalenka mostró una sólida actuación en su servicio, con un porcentaje de primeros servicios del 81% y ganando el 38% de los puntos jugados en su primer saque. Además, su agresividad al retorno se reflejó en los 16 puntos ganados en el primer servicio de Sakatsume y 8 en el segundo, lo que le permitió aplicar presión constante. La bielorrusa también destacó por su capacidad para cerrar puntos importantes, lo que se evidencia en su 80% de puntos de servicio ganados y un 39% de puntos de retorno ganados, consolidando su victoria con un total de 60 puntos ganados.



